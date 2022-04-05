Зеленский: переговоры Россия — Украина должны продолжатся

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым продолжать российско-украинские переговоры по вопросам, связанным с урегулированием конфликтной ситуации.

На встрече с журналистами он также добавил, что даже в сегодняшней напряжённой ситуации делегации всё равно должны встречаться для поиска точек соприкосновения.

"При всей этой позиции найти возможно для того, чтобы встречаться, при этой встрече найти выход из ситуации, при этом выходе не утратить свою территорию… Я считаю, что надо ставить себе такую планку в отношении этих переговоров", — сказал Зеленский.

В конце марта глава Украины сообщал, что готов обсуждать проблематику Крыма и Донбасса в случае получения гарантий безопасности. По мнению участника делегации из Киева Михаила Подоляка, конфликт можно урегулировать с помощью одной встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.