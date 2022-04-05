Медведев: инцидент в Буче — фейк, "состряпанный" украинской пропагандой

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что инцидент в Буче — это фейк, который вызрел в "циничном воображении украинской пропаганды".

По его словам, подобные информационные вбросы разрабатываются в многочисленных PR-агентствах, на "фабриках троллей", курируемых Западом и его "ручными" НКО и НПО. Как отметил политик, такие фейки "стряпают" за огромные деньги.

"День ото дня новости о "страшилках" и "перемогах" становятся всё более бредовыми. Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он считает, что именно представители националистических батальонов и территориальной обороны убили мирных жителей Бучи для "расчеловечевания" армии РФ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что инцидент в Буче полностью "срежиссирован Вашингтоном и Брюсселем" для западного общества.

Киев обвиняет российских военных в убийстве гражданского населения Бучи. Однако в Минобороны РФ назвали эту информацию фейком, добавив, что ЧП зафиксировали уже после отвода войск РФ.