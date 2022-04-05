Reuters: США запретили обслуживать госдолг РФ со счетов в американских банках

Американские власти запретили осуществлять выплаты в долларах по долговым обязательствам РФ с заблокированных из-за санкций счетов в банках США.

Валютные резервы ЦБ РФ в финансовых учреждениях США были заморожены после начала российской спецоперации на Украине. Однако американский Минфин разрешал властям РФ использовать эти средства для осуществления купонных выплат по суверенному долгу.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минфина США, 4 апреля, когда наступил срок очередного платежа по российским облигациям, правительство США решило перекрыть Москве доступ к замороженным средствам.

Согласно сведениям источника агентства, Минфин не дал разрешения банку-корреспонденту JPMorgan на обработку платежей.

По словам представителя Минфина, шаг американских властей призван подтолкнуть Москву к решению, как она будет использовать доллары, к которым у неё остался доступ.

"Россия должна выбрать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов или поступлением новых доходов, или дефолтом", — сказал собеседник агентства.