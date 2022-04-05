В Южной Осетии опасаются провокаций со стороны Грузии из-за референдума

Из-за предстоящего референдума в Южной Осетии из-за возможного входа страны в состав России, с грузинской стороны могут быть организованы провокации, заявил президент Анатолий Бибилов.

По его словам, какие именно провокационные действия в Южной Осетии ожидают от Грузии, сказать трудно.

"Без сомнения, есть опасения", — пояснил Бибилов в беседе с РИА Новости. — "Могут быть провокации, связанные с какими-то силовыми действиями, но тут тоже вряд ли можно и нужно ожидать, потому что безопасность республики Южная Осетия гарантирована Российской Федерацией".

Как подчеркнул лидер Южной Осетии, если Грузия решится на провокационные действия, будут предприняты ответные шаги. В том числе и в дипломатическом русле.

"Те провокации, которые есть, мы их решаем дипломатическим путём, путём постановки этих вопросов в рамках Женевских дискуссий. То есть пока идёт в любом случае диалог", — резюмировал лидер страны.