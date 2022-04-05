Саудовская Аравия объявила о повышении цен на экспортируемую нефть из страны. Так, согласно информации, баррель подорожает уже с мая, что скажется на экономике импортёров.
Речь идёт о сырье, которое страна поставляет на американский и азиатские рынки:
"Индекс менеджеров по закупкам, составленный для Саудовской Аравии, вырос до 56,8 с 56,2 в феврале, при этом объём производства рос самыми быстрыми темпами за последние четыре года", — пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
На сколько разом подорожает чёрное золото на экспорт, пока неизвестно. Однако в материале уточняют, что повышение стоимости ждёт уже те баррели, которые готовят к отгрузке в мае.
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