Bloomberg: Саудовская Аравия повышает стоимость на экспортную нефть

Саудовская Аравия объявила о повышении цен на экспортируемую нефть из страны. Так, согласно информации, баррель подорожает уже с мая, что скажется на экономике импортёров.

Речь идёт о сырье, которое страна поставляет на американский и азиатские рынки:

США,

Китай,

Япония,

Южная Корея,

Индия.

"Индекс менеджеров по закупкам, составленный для Саудовской Аравии, вырос до 56,8 с 56,2 в феврале, при этом объём производства рос самыми быстрыми темпами за последние четыре года", — пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

На сколько разом подорожает чёрное золото на экспорт, пока неизвестно. Однако в материале уточняют, что повышение стоимости ждёт уже те баррели, которые готовят к отгрузке в мае.