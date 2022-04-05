EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Bloomberg: США планируют поставить Украине дроны-камикадзе Switchblade
Сотни украинских беженцев застряли в Мексике, ожидая разрешения на въезд в США
Валерий Меладзе дал частный концерт в Санкт-Петербурге
Bloomberg: Саудовская Аравия повышает стоимость на экспортную нефть
Бербок отвергла остановку импорта газа из РФ в Германию
Патриарх Кирилл благословил российских военных на защиту православия
Ксения Собчак рассказала, чем занимается, "сидя в Москве"
Автор Екатерина Широкова

Бибилов: референдум в Южной Осетии — желание народа

Мир

Большая часть жителей Южной Осетии поддержит референдум по вхождению страны в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

По его словам, решение о проведении референдума было принято с подачи народа. Как подчеркнул президент, это не его единоличное желание.

"Я думаю, что все поддерживают это решение. Почему? Потому что это опять-таки не желание Анатолия Ильича Бибилова, а это желание народа. То есть я высказываю желание народа. И это желание абсолютно связано и с моим желанием", — заявил лидер Южной Осетии в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Бибилова о том, что он не видит разницы между Южной Осетией и Крымом в контексте референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Как подчеркнул президент страны, настало время "вернуться домой".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
россия южная осетия
Популярное
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры

Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.

Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Силовые структуры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Мир. Новости мира
Американский полковник: США готовы перейти к запасному плану по Украине
Финансы
Финансист: Россия упускает исторический шанс выиграть войну у Запада
Любовь Степушова Что стоит за арестом в Казахстане "агента А" — террориста, русофоба и наркомана Любовь Степушова Ирина Шлионская Андрей Тарковский и Италия: гений места Ирина Шлионская Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер
Общество
Фанаты осадили украинского футболиста Зинченко: "Закрой рот и играй в футбол"
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
В Иране хотят заменить Россию на рынке нефти
Экономика и бизнес
В Иране хотят заменить Россию на рынке нефти
Популярное
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры

Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.

Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Силовые структуры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Мир. Новости мира
Американский полковник: США готовы перейти к запасному плану по Украине
Финансы
Финансист: Россия упускает исторический шанс выиграть войну у Запада
Любовь Степушова Что стоит за арестом в Казахстане "агента А" — террориста, русофоба и наркомана Любовь Степушова Ирина Шлионская Андрей Тарковский и Италия: гений места Ирина Шлионская Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер
Общество
Фанаты осадили украинского футболиста Зинченко: "Закрой рот и играй в футбол"
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
В Иране хотят заменить Россию на рынке нефти
Экономика и бизнес
В Иране хотят заменить Россию на рынке нефти
Последние материалы
EurAsiaDaily: закачка газа "Газпромом" в крупнейшее хранилище ФРГ прекращена
Глава Чечни Кадыров: "дешайтанизация" Украины проходит успешно
В Южной Осетии опасаются провокаций со стороны Грузии из-за референдума
Bloomberg: США планируют поставить Украине дроны-камикадзе Switchblade
Сотни украинских беженцев застряли в Мексике, ожидая разрешения на въезд в США
Валерий Меладзе дал частный концерт в Санкт-Петербурге
Bloomberg: Саудовская Аравия повышает стоимость на экспортную нефть
Бербок отвергла остановку импорта газа из РФ в Германию
Патриарх Кирилл благословил российских военных на защиту православия
Ксения Собчак рассказала, чем занимается, "сидя в Москве"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников