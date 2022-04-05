Большая часть жителей Южной Осетии поддержит референдум по вхождению страны в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
По его словам, решение о проведении референдума было принято с подачи народа. Как подчеркнул президент, это не его единоличное желание.
"Я думаю, что все поддерживают это решение. Почему? Потому что это опять-таки не желание Анатолия Ильича Бибилова, а это желание народа. То есть я высказываю желание народа. И это желание абсолютно связано и с моим желанием", — заявил лидер Южной Осетии в беседе с РИА Новости.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Бибилова о том, что он не видит разницы между Южной Осетией и Крымом в контексте референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Как подчеркнул президент страны, настало время "вернуться домой".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.
Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.