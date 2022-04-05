Бибилов: референдум в Южной Осетии — желание народа

Большая часть жителей Южной Осетии поддержит референдум по вхождению страны в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

По его словам, решение о проведении референдума было принято с подачи народа. Как подчеркнул президент, это не его единоличное желание.

"Я думаю, что все поддерживают это решение. Почему? Потому что это опять-таки не желание Анатолия Ильича Бибилова, а это желание народа. То есть я высказываю желание народа. И это желание абсолютно связано и с моим желанием", — заявил лидер Южной Осетии в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Бибилова о том, что он не видит разницы между Южной Осетией и Крымом в контексте референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Как подчеркнул президент страны, настало время "вернуться домой".