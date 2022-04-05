Страны ЕС, присоединившись к санкциям против РФ, попали в ловушку, ведь в ближайшее время их ждёт неуправляемый поток беженцев из Африки. Об этом сообщил председатель по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Борисов.
По его словам, Европа в спешке согласилась на введение ограничительных мер в отношении России. Он отметил в интервью РИА Новости, что лидеры европейских стран только сейчас начинают осознавать весь ужас сложившейся ситуации.
"Кроме беженцев с Украины, на континент может хлынуть невиданный и неуправляемый поток беженцев из Африки", — уточнил эксперт.
Также Борисов напомнил, что из-за санкций во всём мире подорожали продукты питания. Он убеждён: в странах Африки вскоре начнётся страшный продовольственный кризис, ведь РФ и Украина являются основными поставщиками зерна на мировом рынке.
Эксперт также добавил, что главы европейских стран в отличие от США ещё могут "выбраться из западни", если будут содействовать урегулированию украинского конфликта.
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