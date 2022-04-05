Эксперт Борисов: неуправляемый поток беженцев из Африки может хлынуть в ЕС

Страны ЕС, присоединившись к санкциям против РФ, попали в ловушку, ведь в ближайшее время их ждёт неуправляемый поток беженцев из Африки. Об этом сообщил председатель по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Борисов.

По его словам, Европа в спешке согласилась на введение ограничительных мер в отношении России. Он отметил в интервью РИА Новости, что лидеры европейских стран только сейчас начинают осознавать весь ужас сложившейся ситуации.

"Кроме беженцев с Украины, на континент может хлынуть невиданный и неуправляемый поток беженцев из Африки", — уточнил эксперт.

Также Борисов напомнил, что из-за санкций во всём мире подорожали продукты питания. Он убеждён: в странах Африки вскоре начнётся страшный продовольственный кризис, ведь РФ и Украина являются основными поставщиками зерна на мировом рынке.

Эксперт также добавил, что главы европейских стран в отличие от США ещё могут "выбраться из западни", если будут содействовать урегулированию украинского конфликта.