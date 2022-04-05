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Автор Екатерина Широкова

Станиславов: Киев договаривался с венгерской оппозицией о влиянии на выборы

Мир

Посол Украины в Будапеште обсуждал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в телефонном разговоре способы влияния исход выборов в Венгрии, заявил представитель российской дипмиссии в стране Евгений Станиславов.

Станиславов: Киев договаривался с венгерской оппозицией о влиянии на выборы

По его словам, венгерские власти подтвердили, что разговор между Кулебой и украинским послом в период выборной кампании имел место.

"Венгерской стороне… известен факт телефонного разговора украинского посла в Будапеште с министром Кулебой, в ходе которого обсуждались возможные способы оказания влияния на результаты выборов посредством объединения усилий с венгерской оппозицией", — пояснил Станиславов в беседе с РИА Новости.

Посол подчеркнул, что не верить венгерской стороне нет оснований.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление венгерского МИД о том, что Украина пыталась вмешаться в ход выборов стране.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы выборы украина венгрия дмитрий кулеба
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