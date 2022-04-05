Посол Украины в Будапеште обсуждал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в телефонном разговоре способы влияния исход выборов в Венгрии, заявил представитель российской дипмиссии в стране Евгений Станиславов.
По его словам, венгерские власти подтвердили, что разговор между Кулебой и украинским послом в период выборной кампании имел место.
"Венгерской стороне… известен факт телефонного разговора украинского посла в Будапеште с министром Кулебой, в ходе которого обсуждались возможные способы оказания влияния на результаты выборов посредством объединения усилий с венгерской оппозицией", — пояснил Станиславов в беседе с РИА Новости.
Посол подчеркнул, что не верить венгерской стороне нет оснований.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление венгерского МИД о том, что Украина пыталась вмешаться в ход выборов стране.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.