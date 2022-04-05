Fox News: накачивая Украину оружием, власти США реформируют энергосектор

Белый дом использует конфликт на Украине, обостряя его поставками оружия, чтобы отвлечь внимание от переделки энергосектора самих США, заявил Такер Карлсон, ведущий канала Fox News.

По словам журналиста, президент Байден и его команда пытаются переключить энергетическую сеть страны с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, которые в разы дороже. Чтобы добиться этого, Вашингтон и накачивает Украину оружием, и вводит санкции против России, что увеличивает стоимость углеводородов:

"Они не хотели бы слышать, что их правительство намеренно усугубляет страдания миллионов украинских граждан, чтобы захватить американскую энергетическую сеть, но это именно то, что, похоже, происходит сейчас", — говорит Карлсон.

Он отмечает, что при нормальных обстоятельствах большинство американцев отказались бы добровольно перейти на возобновляемые источники энергии по экономическим причинам, и что Конгресс США не может заставить их это сделать.

Таким образом, по словам ведущего, план Байдена состоит в том, чтобы "сделать ископаемое топливо непомерно дорогим для обычного гражданина, не оставляя ему другого выбора, кроме как перейти на новую систему".