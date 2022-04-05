Белый дом использует конфликт на Украине, обостряя его поставками оружия, чтобы отвлечь внимание от переделки энергосектора самих США, заявил Такер Карлсон, ведущий канала Fox News.
По словам журналиста, президент Байден и его команда пытаются переключить энергетическую сеть страны с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, которые в разы дороже. Чтобы добиться этого, Вашингтон и накачивает Украину оружием, и вводит санкции против России, что увеличивает стоимость углеводородов:
"Они не хотели бы слышать, что их правительство намеренно усугубляет страдания миллионов украинских граждан, чтобы захватить американскую энергетическую сеть, но это именно то, что, похоже, происходит сейчас", — говорит Карлсон.
Он отмечает, что при нормальных обстоятельствах большинство американцев отказались бы добровольно перейти на возобновляемые источники энергии по экономическим причинам, и что Конгресс США не может заставить их это сделать.
Таким образом, по словам ведущего, план Байдена состоит в том, чтобы "сделать ископаемое топливо непомерно дорогим для обычного гражданина, не оставляя ему другого выбора, кроме как перейти на новую систему".
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