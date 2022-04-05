Из-за энергетического кризиса, возможного отказа от российского газа и стремительного роста цен на топливо, жители Германии бросились запасаться дровами, что рассмешило китайских пользователей соцсетей.
Китайский сайт Guancha опубликовал статью, в которой говорилось о переходе немцев с современных энергоносителей на дрова. Реакция читателей не заставила долго ждать.
"Сначала нам не разрешали пользоваться одноразовыми деревянными палочками, а теперь сжигаете дерево!" — возмутился один из пользователей.
Другой подчеркнул, что Европе стоило бы вспомнить, у кого на планете одни из самых внушительных запасов леса.
"Только они ещё не знают: леса тоже больше всего в России", — с иронией написал другой читатель.
Впрочем, некоторые и вовсе восприняли новость "близко к сердцу" и обрушились критикой на Берлин.
"Европа и США просто "первый класс". Мы запасаемся едой. Они запасаются дровами. Как скот…" — резюмировал ещё один комментатор.
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