Китайцы высмеяли переход Германии с газа на дрова: "У России леса больше"

Из-за энергетического кризиса, возможного отказа от российского газа и стремительного роста цен на топливо, жители Германии бросились запасаться дровами, что рассмешило китайских пользователей соцсетей.

Китайский сайт Guancha опубликовал статью, в которой говорилось о переходе немцев с современных энергоносителей на дрова. Реакция читателей не заставила долго ждать.

"Сначала нам не разрешали пользоваться одноразовыми деревянными палочками, а теперь сжигаете дерево!" — возмутился один из пользователей.

Другой подчеркнул, что Европе стоило бы вспомнить, у кого на планете одни из самых внушительных запасов леса.

"Только они ещё не знают: леса тоже больше всего в России", — с иронией написал другой читатель.

Впрочем, некоторые и вовсе восприняли новость "близко к сердцу" и обрушились критикой на Берлин.

"Европа и США просто "первый класс". Мы запасаемся едой. Они запасаются дровами. Как скот…" — резюмировал ещё один комментатор.