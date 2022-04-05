Россия потребовала от США убрать ядерное оружие из неядерных стран

Российские власти потребовали вернуть американское ядерное оружие из неядерных стран, инфраструктура для его размещения в Европе должна быть ликвидирована, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Его словам прозвучали во время заседания комиссии ООН по разоружению. Как отметил дипломат, отдельные неядерные страны Европы нарушили обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, так как на их территории сохраняется нестратегическое ядерное оружие США. Кроме того, осуществляется модернизация таких вооружений и их средств доставки.

Также Полянский указал на проведение "совместных ядерных миссий" НАТО, которые предполагают привлечение неядерных членов альянса к тренировкам по обращению с ядерными вооружениями и их применению.

Зампред высказался за прекращение подобной практики. По его словам, необходимо вернуть ядерное оружие на национальную территорию его обладателя и ликвидировать инфраструктуру для его размещения в Европе.

Кроме того, зампостпреда подчеркнул, что AUKUS вызывает "озабоченность" с точки зрения влияния на договорённости о ядерном нераспространении. Конкретно речь идёт о странах участницах альянса:

США,

Великобритании

Австралии.