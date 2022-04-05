Псаки призвала Индию отказаться от газа РФ: США будут счастливы стать партнёрами

США намерены продолжать вести переговоры с Индией, чтобы Нью-Дели отказался от наращивания импорта российских энергоносителей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, США готовы стать партнёрами для Индии в контексте сокращения "зависимости" от Москвы.

"В настоящее время <…> поставки из России составляют лишь 1-2% всего объёма импорта энергоносителей Индией. Мы также ясно дали понять, что будем счастливы стать партнёрами в сокращении их зависимости или хотя бы небольшой доли их зависимости от этого", — заявила Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Кроме того, представитель Белого дома заверила, что, по мнению Вашингтона, любая страна должна соблюдать "санкционные ограничения", которые были введены Америкой.