США намерены продолжать вести переговоры с Индией, чтобы Нью-Дели отказался от наращивания импорта российских энергоносителей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По её словам, США готовы стать партнёрами для Индии в контексте сокращения "зависимости" от Москвы.
"В настоящее время <…> поставки из России составляют лишь 1-2% всего объёма импорта энергоносителей Индией. Мы также ясно дали понять, что будем счастливы стать партнёрами в сокращении их зависимости или хотя бы небольшой доли их зависимости от этого", — заявила Псаки на регулярном брифинге для журналистов.
Кроме того, представитель Белого дома заверила, что, по мнению Вашингтона, любая страна должна соблюдать "санкционные ограничения", которые были введены Америкой.
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