Войскам России в Мариуполе сдались 267 морских пехотинцев в Мариуполе. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал это правильным и осознанным решением. Политик призвал всех военных Вооруженных сил Украины последовать этому примеру.
Как отметил глава региона, он всегда призывал украинских военных сложить оружие и сдаться. В Мариуполе к нему прислушались 267 военнослужащих 503-го батальона, приписанного к 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМСУ.
"Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности", — отметил Кадыров.
Ранее глава Чечни заявил, что Вооружённые силы РФ скоро полностью освободят Мариуполь от украинских националистов. По его словам, большая часть города уже находится под контролем российской армии.
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