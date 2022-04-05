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Автор Денис Постольский

267 украинских морпехов сдались российским военным в Мариуполе – Кадыров

Мир

Войскам России в Мариуполе сдались 267 морских пехотинцев в Мариуполе. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал это правильным и осознанным решением. Политик призвал всех военных Вооруженных сил Украины последовать этому примеру.

Как отметил глава региона, он всегда призывал украинских военных сложить оружие и сдаться. В Мариуполе к нему прислушались 267 военнослужащих 503-го батальона, приписанного к 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМСУ.

"Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности", — отметил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что Вооружённые силы РФ скоро полностью освободят Мариуполь от украинских националистов. По его словам, большая часть города уже находится под контролем российской армии.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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