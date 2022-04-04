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Автор Денис Постольский

Небензя предоставил разоблачительное видео без трупов в Буче

Мир

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал кадры из Бучи постановочными. На пресс-конференции в штаб-квартире ООН он показал видеоролики о событиях в этом городе, сообщает РИА Новости.

Небензя предоставил разоблачительное видео без трупов в Буче

Как напомнил дипломат, 30 марта министр обороны России объявил о выводе вооруженных сил РФ из ряда регионов, в том числе из Бучи. Это на следующий день подтвердил мэр украинского города Анатолий Федорук и в своем видео "представил вывод российских войск как победу украинской армии".

По данным постпреда, глава города "не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном". Небензя показали видеозапись, на которой Федорук выглядел счастливым и улыбающимся.

Затем дипломат предоставил фото Жана Беленюка, посетившего Бучу после восстановления над ней киевского контроля — он также был счастливым. А на видео национальной гвардии Украины от 2 апреля в Буче также нет погибших на улицах.

Напомним, американский лидер Джозеф Байден рассказал, можно ли, по его мнению, назвать события на Украине геноцидом народа. Как заявил президент, происходящее в стране является военным преступлением.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина василий небензя
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