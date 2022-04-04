В США предрекли стране банкротство из-за политики Байдена

Бывший постпред США в ООН Никки Хейли написала в статье для Fox News, что политика американского президента Джо Байдена ведёт страну к банкротству.

Хейли рассказала, что расходы американского бюджета превысили на треть доковидный уровень, однако Белый дом планирует ещё повысить налоги на 2,5 триллиона долларов.

"Мы знаем, чем это кончится: банкротством Америки", — отметила экс-постпред США в ООН.

Она напомнила, что государственный долг США составляет более 30 триллионов долларов. За последнее десятилетие эта задолженность выросла в три раза и продолжает расти.

"Президент Байден и Конгресс подрывают внутренние основы нашего всемирного лидерства", — написала Хейли.

Автор материала призвала тратить деньги на то, чтобы сдерживать развитие таких внешнеполитических соперников США, как Китай, Россия и Иран.

Проводя политику наращивания госдолга и повышения налогов, администрация Байдена лишает денег граждан США, что может привести к экономическому поражению страны, предупредила дипломат. Она предрекла, что уже в ближайшее время Китай обгонит Соединённые Штаты по объёму валового внутреннего продукта.

Хейли посоветовала Белому дому жёстко контролировать расходы, прекратить выплачивать компенсации и остановить "корпоративное иждивенчество". Также она считает правильным ограничить торговлю с Россией и Китаем, а со странами Запада заключить новые сделки на условиях, которые выгодны США.