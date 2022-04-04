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Автор Игорь Рябов

СМИ: экс-кандидат в президенты РФ Прохоров получил гражданство Израиля

Мир

Российский миллиардер Михаил Прохоров получил гражданство Израиля и переехал в эту страну, сообщает израильское издание "Едиот Ахронот".

СМИ: экс-кандидат в президенты РФ Прохоров получил гражданство Израиля

По данным СМИ, несколько дней назад Прохоров прилетел в Израиль на частном самолёте из Швейцарии. Он пересёк границу страны в качестве туриста, после чего получил гражданство.

Bloomberg оценивает состояние Прохорова в 13,5 миллиарда долларов.

В 2012 году миллиардер принял участие в президентских выборах, на которых он занял третье место, получив 7,98% голосов избирателей.

После начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине ряд российских знаменитостей покинули Россию, пользуясь своим вторым гражданством. Среди них — Алла Пугачёва и Максим Галкин (гражданство Кипра), Иван Ургант (гражданство Израиля), Анна Нетребко (гражданство Австрии), Светлана Лобода (гражданство Мальты), Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (гражданство Франции). Несмотря на то, что журналист и телеведущий Владимир Познер имеет паспорта трёх стран (РФ, Франция, США), он не покинул Россию.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы израиль швейцария максим галкин алла пугачёва владимир познер михаил прохоров
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