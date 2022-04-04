Байден не согласился с Зеленским: события в Буче нельзя назвать геноцидом

Американский лидер Джозеф Байден рассказал, можно ли, по его мнению, назвать события на Украине геноцидом народа. Как заявил президент, происходящее в стране является военным преступлением.

"Нет, я думаю, это военное преступление", — подчеркнул Байден в ходе пресс-конференции с журналистами.

Таким образом руководитель США не согласился с позицией украинского коллеги Владимира Зеленского. После публикации кадров из Бучи президент охарактеризовал происходящее в стране как геноцид.

Ранее лидер Украины обвинил властей Штатов в отсутствии поставок тяжёлого вооружения для Киева. По словам Зеленского, власти не собираются удовлетворять территориальные требования Москвы для заключения мирных соглашений.