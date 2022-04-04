Власти Литвы обсуждают закрытие границ с Россией и Белоруссией

Литовские власти на фоне военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донбассе и на Украине допускают закрытие границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Идут дискуссии. Точной даты назвать не могу", — сказал министр в ходе пресс-конференции с журналистами.

При этом руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что ещё рано говорить на данную тему. По словам Ландсбергиса, подробнее об этом расскажут после принятия подобных решений. Известно, что у Литвы с Россией граница только с Калининградской областью.

Ранее литовский министр заявил о понижении уровня диппредставительства с РФ. Посолу нашей страны Алексею Исакову рекомендовали покинуть страну. Также Вильнюс решил закрыть российское консульство в Клайпеде.