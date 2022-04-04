Политолог Баширов: Зеленский просто изображает президента

По мнению политолога Марата Баширова, в команде украинского лидера Владимира Зеленского никогда не произойдёт раскола, потому что она не является крепкой командой, состоящей из единомышленников. Она состоит исключительно из украинских олигархов, которые вместо управления страной решают собственные финансовые задачи.

А Зеленский при своей команде является лишь подобием главы государства, который не слишком успешно исполняет отведённую ему роль, считает аналитик.

"Нет раскола в команде Зеленского. Там просто не было никогда единства. Туда делегировались люди, которые представляли Игоря Коломойского, Виктора Пинчука, Рината Ахметова, и можно еще долго перечислять разных украинских олигархов, которые отправляли во власть своих людей для решения собственных финансовых задач. А роль Зеленского во всем этом — просто изображать президента. И он эту роль играет и, на мой взгляд, не очень удачно", — заявил политический аналитик Марат Баширов в беседе с ФАН.

Со своим коллегой согласен политолог и социолог Александр Перенджиев, который констатировал, что украинские националисты и отряды территориальной обороны совершенно не подчиняются Зеленскому.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.