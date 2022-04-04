МИД Украины: Зеленский не оппонировал премьер-министру Венгрии Орбану

Представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал претензии главы правительства Венгрии Виктора Орбана в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства, президент не желал премьер-министру проиграть на выборах.

"С уважением принимаем волю венгерского народа на парламентских выборах", — написал Николенко на своём аккаунте в Facebook*.

Как подчеркнул пресс-секретарь украинского министерства, у Орбана нет оснований говорить, что для победы ему пришлось противостоять Зеленскому. Киев не принимал участие в политической кампании на территории Венгрии, заключили в МИД.

Ранее Орбан в ходе выступления упомянул своих оппонентов. Среди них помимо Зеленского оказался американский бизнесмен Джордж Сорос.

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