Представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал претензии главы правительства Венгрии Виктора Орбана в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства, президент не желал премьер-министру проиграть на выборах.
"С уважением принимаем волю венгерского народа на парламентских выборах", — написал Николенко на своём аккаунте в Facebook*.
Как подчеркнул пресс-секретарь украинского министерства, у Орбана нет оснований говорить, что для победы ему пришлось противостоять Зеленскому. Киев не принимал участие в политической кампании на территории Венгрии, заключили в МИД.
Ранее Орбан в ходе выступления упомянул своих оппонентов. Среди них помимо Зеленского оказался американский бизнесмен Джордж Сорос.
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Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.