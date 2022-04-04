Марков: Запад готовит русский холокост. Геноцид русского народа

Политолог Сергей Марков заявил, что Запад готовит русский холокост, фактически — геноцид русского народа. Он отметил, что уже сейчас Евросоюз закрыл глаза на убийства тысяч русских на Украине, а раньше и вовсе поддерживали фашистов.

Марков считает, что сейчас Запад может дать "добро" на любую мерзость, любые преступления против РФ — и провокация в Буче, появившаяся накануне, только начало этой кампании дезинформации.

Политолог заверяет, что на этом Евросоюз и США не остановятся, и дал прогноз на новые провокации:

1. Обвинения России в военных преступлениях будут поставлены на поток.

2. Ложь станет главным методом борьбы против России. Доказывать уже никому ничего не надо.

3. Киевскому режиму дадут полный карт-бланш на любое чудовищное преступление против России.

По мнению Маркова, выход один — как можно быстрее и успешнее закончить спецоперацию на Украине, потому что дальше будет только хуже, и надо собрать силы против более мощного противника.