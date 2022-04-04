Руководитель Минфина Германии Кристиан Линднер сообщил, что эмбарго Европейского союза на газ из России в данный момент негативно повлияет на экономику западных стран. При этом Москва в случае введения подобных ограничительных мер пострадаешь меньше, чем ЕС, ответил министр на вопрос СМИ о пятом пакете санкций.
"Газ в краткосрочной перспективе незаменим, мы бы себе навредили больше", — подчеркнул Линднер в ходе пресс-конференции с журналистами в Люксембурге.
Вместе с этим политик обратил внимание на намерение Берлина как можно скорее сформировать энергетическую независимость от РФ. Также глава Минфина ФРГ призвал прекратить экономическое партнёрство с нашей страной.
Ранее Линднер предупреждал, что конфликт на Украине отрицательно отразится на уровне жизни граждан республики. По словам министра, власти не смогут остановить ухудшение благосостояния, однако уменьшат урон.
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