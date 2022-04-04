EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Читатели турецкой En Son Haber предрекли попадание Путина в историю

Мир

Читатели турецкой газеты En Son Haber высоко оценили решение президента России Владимира Путина продавать газ недружественным государствам исключительно за рубли. Интернет-пользователи сошлись во мнении, что эта инициатива приближает конец доллара.

Читатели турецкой En Son Haber предрекли попадание Путина в историю

Юзер с ником Евфрат написал, что России ничего не грозит, пока у неё есть газовый козырь. Он обратил внимание, что рубль отыграл падение и продолжает укрепляться.

По словам Боры Бейэфенди, попытки Запада раздавить Россию, как насекомое, обернутся провалом и разочарованием.

"Россия пробудилась. Радуйтесь, капиталистические свиньи", — написал ещё один турок.

"Для доллара это начало конца. Путин войдет в историю", — предрёк Реалист.

Некоторые читатели призвали Анкару встать на сторону РФ, а не Запада.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о переводе оплаты за газ в рубли было принято не для того, чтобы наказать кого-то, а с целью обезопасить торговлю. Этим нововведением страна защитилась от дальнейших попыток Запада "ограбить" её.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы турция доллар дмитрий песков владимир путин
Sberbank
Новости
Спецназ России уничтожил цех боеприпасов в Киеве и группу бандеровцев
Власти Литвы решили выдворить посла РФ
"Должна исчезнуть": польский министр предложил забыть про русскую культуру
В Костроме разыскивают людей, разрушивших фигуру в виде буквы Z
Депутату из Польши "массовая гибель" жителей Бучи показалась сомнительной
Fox News: при Байдене США превращаются из демократии в олигархию
Промсвязьбанк начал работать в Крыму
ЦАТРА проведёт патриотический смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ
Рогозин заявил о наблюдении за НАТО из космоса: эксперт оценил качество съёмки
США пообещали добиться исключения России из Совета ООН по правам человека
Популярное
Общество
Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан

Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.

Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан
Кадыров&Песков: разногласия внутри российской элиты вышли на опасный уровень
Политика. Новости и аналитика
Кадыров&Песков: разногласия внутри российской элиты вышли на опасный уровень
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
Мир. Новости мира
В ЛНР высказались по поводу скандального фейкового видео из города Буча
Любовь Степушова Запад обвинил сербов и венгров в "игнорировании нужд истерзанной Украины" Любовь Степушова Ирина Шлионская Андрей Тарковский и Италия: гений места Ирина Шлионская Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Немцы с негодованием восприняли слова посла Украины Мельника президенту ФРГ
Экономика и бизнес
Песков рассказал, отключат ли газ Западу, если он не будет платить в рублях
Минобороны: видео в Буче сделаны на четвёртый день после ухода ВС России
Силовые структуры
Минобороны: видео в Буче сделаны на четвёртый день после ухода ВС России
Последние материалы
Спецназ России уничтожил цех боеприпасов в Киеве и группу бандеровцев
Власти Литвы решили выдворить посла РФ
"Должна исчезнуть": польский министр предложил забыть про русскую культуру
В Костроме разыскивают людей, разрушивших фигуру в виде буквы Z
Депутату из Польши "массовая гибель" жителей Бучи показалась сомнительной
Fox News: при Байдене США превращаются из демократии в олигархию
Промсвязьбанк начал работать в Крыму
ЦАТРА проведёт патриотический смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ
Рогозин заявил о наблюдении за НАТО из космоса: эксперт оценил качество съёмки
США пообещали добиться исключения России из Совета ООН по правам человека
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников