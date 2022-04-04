Читатели турецкой En Son Haber предрекли попадание Путина в историю

Читатели турецкой газеты En Son Haber высоко оценили решение президента России Владимира Путина продавать газ недружественным государствам исключительно за рубли. Интернет-пользователи сошлись во мнении, что эта инициатива приближает конец доллара.

Юзер с ником Евфрат написал, что России ничего не грозит, пока у неё есть газовый козырь. Он обратил внимание, что рубль отыграл падение и продолжает укрепляться.

По словам Боры Бейэфенди, попытки Запада раздавить Россию, как насекомое, обернутся провалом и разочарованием.

"Россия пробудилась. Радуйтесь, капиталистические свиньи", — написал ещё один турок. "Для доллара это начало конца. Путин войдет в историю", — предрёк Реалист.

Некоторые читатели призвали Анкару встать на сторону РФ, а не Запада.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о переводе оплаты за газ в рубли было принято не для того, чтобы наказать кого-то, а с целью обезопасить торговлю. Этим нововведением страна защитилась от дальнейших попыток Запада "ограбить" её.