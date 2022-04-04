Власти Литвы решили выдворить посла РФ

Власти Литвы приняли решение о понижении уровня дипломатического представительства с РФ. Об этом сообщил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

По словам министра, которые приводит "Интерфакс", послу РФ в Литве Алексею Исакову предписано покинуть страну.

Ландсбергис сообщил также о решении властей страны закрыть консульство РФ в Клайпеде.

Глава МИД заявил, что литовский посол в РФ Эйтвидас Баярунас скоро уедет из Москвы.

По словам Ландсбергиса, литовские власти уведомили о своих решениях партнёров по ЕС и НАТО, призвав их поступить аналогично.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя агентству решение Литвы, выразил уверенность, что данный шаг не останется без ответа со стороны РФ.

Ранее власти Литвы приняли решение о высылке из страны четырёх российских дипломатов. РФ ответила на это аналогичным шагом.