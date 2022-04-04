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Автор Светлана Нерадовская

Эксперт Коротченко: видео из Бучи – очевидная провокация для демонизации РФ

Мир

Военный эксперт Игорь Коротченко назвал нашумевшую видеозапись из Бучи очевидной провокацией, к которой уже не раз прибегали США для достижения своих целей.

Эксперт Коротченко: видео из Бучи – очевидная провокация для демонизации РФ

По словам эксперта, технологии подобных снятой в Буче информационных провокаций хорошо отработаны на Западе.

Коротченко отметил, что видео из Бучи — это очевидная провокация, которые очень любят США. Достаточно вспомнить знаменитую пробирку с белым порошком, которой размахивал госсекретарь Колин Пауэлл, убеждая всех, что это — биологическое оружие Саддама Хусейна. И этот, как позже выяснилось, стиральный порошок в пробирке стал неоспоримым доказательством и поводом для вторжения в Ирак, который в результате оказался разрушен. Тогда стало понятно, что порошок оказался фейком, но это было уже неважно, напомнил специалист.

"Никто сейчас на Западе не будет ставить вопрос о достоверности этих материалов либо проводить объективное расследование. Эта постановка необходима Западу для дальнейшей демонизации России и ужесточения санкционного давления", — сказал Коротченко РИА Новости.

При этом эксперт сомневается, что фейковое видео из Бучи станет поводом для вооружённого конфликта РФ и НАТО, потому что это будет означать "неизбежное перерастание ситуации в обмен ядерными ударами".

Поэтому Коротченко полагает, что провокация нужна было Киеву для усиления санкционного давления на Россию и увеличения поставок вооружения на Украину.

Ранее в подачи украинских СМИ в Интернете было распространено видео, показывающее большое количество лежащих на земле погибших мирных жителей в городе Буча Киевской области. Пользователи Сети усомнились в подлинности съёмки, увидев в нём много нестыковок: отсутствие крови возле тел, движения рук и ног, которые совершали "убитые", воскрешение одного из "трупов" после того, как выполняющая съёмку машина проехала мимо.

В Минобороны опровергли заявления Киева о причастности российской армии к преступлениям, которые ей приписывают и которые она не совершала.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина игорь коротченко
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