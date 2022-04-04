Евросоюз выступает за сохранение дипломатических контактов с РФ, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
"Считаем президента РФ причиной проблемы… Чтобы решить проблему, необходимо продолжать контакты с ним. ЕС считает необходимым сохранять контакты для дипломатии открытыми настолько долго, насколько возможно", — цитирует дипломата ТАСС.
При этом Стано сообщил о планируемом ускорении работы над новыми санкциями ЕС против РФ. О содержании этих ограничительных мер дипломат говорить не стал.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе планируют в срочном порядке провести работу над новыми антироссийскими санкциями в связи событиями в украинско м городе Буча, где мирные жители, по утверждению Киева, якобы стали жертвами действий ВС РФ. В Минобороны опровергли заявления украинских властей.
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