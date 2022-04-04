Евросоюз не в силах полностью отказаться от поставок российских нефти, газа и угля в 2022 году. Об этом заявил замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, комментируя в интервью Pravda.Ru идею президента Франции Эмманюэля Макрона ограничить поставки ресурсов из РФ в ЕС.
По словам эксперта, страны, объявившие о необходимости полного отказа от российского газа, всё равно продолжают покупать его у России. В качестве примера он привёл Литву, которая намерена и дальше получать российский СПГ.
"Если говорить о Евросоюзе в целом, то полный отказ точно невозможен в этом году. Нет у них свободных объёмов энергоресурсов. Можно, конечно, попробовать заместить основную массу угля, нафту, мазут. По поводу возможности замещения остальных видов топлива я не уверен. Но в любом случае это достаточно сложная задача. Мы пока не знаем, о каком эмбарго идёт речь, однако запрет будет носить частичный характер и, вероятно, коснётся только отдельных стран", — считает Белогорьев.
Как отметил собеседник издания, наиболее вероятный вариант развития ситуации — введение ограничений на заход российских судов с углём или нефтепродуктами в бассейн, нежели принятие эмбарго.
Ранее Макрон заявил, что новые антироссийские санкции должны включать в себя ограничения на импорт газа и нефти. Он пообещал утвердить дополнительные рестрикции против РФ в этой области.
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