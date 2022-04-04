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Автор Евгения Васильева

Сенатор Климов назвал идею Польши о санкциях против всех членов ЕР "бесовщиной"

Мир

Член Совета Федерации РФ Андрей Климов осудил предложение Варшавы объявить жёсткие санкции против всех политиков из партии "Единая Россия". Как подчеркнул сенатор, на Западе наблюдается нехватка качественных психиатров.

Сенатор Климов назвал идею Польши о санкциях против всех членов ЕР "бесовщиной"

"С точки зрения нормальных людей, это (идея Польши. — Прим. ред.) бесовщина чистой воды", — заявил политик в беседе с ТАСС.

Также он отметил, что польские власти осознают, что невозможно ввести ограничения против 145 миллионов человек, которые поддерживают спецоперацию РФ по принуждению к миру на Украине. Ещё в "чёрный список" нельзя добавить и граждан КНР и Индии, сказал член СФ. Он подчеркнул, что не знает, каким образом Варшава сформирует список всех членов партии.

Ранее бывший президент России, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал данное предложение со стороны главы польского правительства Матеуша Морвецкого. Российский политик назвал премьер-министра "слетевшим с катушек псевдопремьером".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы польша андрей климов единая россия совет федерации дмитрий медведев матеуш моравецкий
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