Парламент Пакистана распустили из-за "иностранного вмешательства"

Президент Пакистана Ариф Алви заявил о роспуске нижней палаты национального парламента после рекомендаций главы правительства страны Имран Хана, сообщает The Express Tribune. Премьер-министр обвиняет оппозицию в "заговоре с иностранцами" из-за попытки сместить его с поста.

Имран Хан также заявил о своей отставке в связи с грядущим роспуском парламента. При этом он продолжит исполнять свои обязанности до объявления результатов следующих выборов и формирования нового кабинета.

Ранее оппозиционные фракции в парламенте выразили вотум недоверия правительству Имран Хана. Его обвиняли в экономических провалах и неспособности управлять страной. В свою очередь, премьер-министр обвинил оппозиционеров в сговоре с США, чтобы сместить его.