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Автор Степан Худяков

Парламент Пакистана распустили из-за "иностранного вмешательства"

Мир

Президент Пакистана Ариф Алви заявил о роспуске нижней палаты национального парламента после рекомендаций главы правительства страны Имран Хана, сообщает The Express Tribune. Премьер-министр обвиняет оппозицию в "заговоре с иностранцами" из-за попытки сместить его с поста.

Имран Хан также заявил о своей отставке в связи с грядущим роспуском парламента. При этом он продолжит исполнять свои обязанности до объявления результатов следующих выборов и формирования нового кабинета.

Ранее оппозиционные фракции в парламенте выразили вотум недоверия правительству Имран Хана. Его обвиняли в экономических провалах и неспособности управлять страной. В свою очередь, премьер-министр обвинил оппозиционеров в сговоре с США, чтобы сместить его.

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Автор: Степан Худяков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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