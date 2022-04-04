В Крыму задержали сторонника украинских неонацистов, хранившего бомбу

Представители Управления ФСБ по Крыму заявили, что силовики задержали последователя украинских неонацистов. По информации правоохранителей, в его доме нашли взрывчатку.

Выяснилось, что крымчанин 1982 года рождения хранил пистолет, тротил и порох. Также в ходе обыска в доме обвиняемого обнаружили гаджеты с экстремистскими материалами, в том числе с фашистскими знаками. Как подчеркнули силовики, злоумышленник общался по Сети с представителями националистических батальонов Украины.

"Следственным отделом УФСБ в отношении жителя г. Алушты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства", — заявили в пресс-службе, передаёт ТАСС.

Ранее руководитель ДНР Денис Пушилин предупредил, что полная денацификация Украины закончится через несколько лет. Нужно не только ликвидировать военных преступников, но и ввести необходимые законы, отметил политик.