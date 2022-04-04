Макрон заявил о поддержке санкций на поставки угля и нефти из России

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, новые антироссийские санкции должны включать в себя ограничения на импорт газа и нефти из России.

Он пообещал, что Франция введёт дополнительные рестрикции против России в этой области.

"Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности нефти и угля", — сообщил Макрон в эфире радиостанции France Inter.

При этом французский президент не ответил прямо, собирается ли его правительство полностью запретить поставки нефти и угля из России, сказав лишь, что в вопросе антироссийских санкций, касающихся импорта нефти и угля, "мы должны продвинуться".

Макрон уведомил, что по вопросу ужесточения санкций против РФ в энергетическом секторе в ближайшее время будут проведены консультации среди членов Евросоюза, добавив, что лично он будет добиваться заявленных ограничений.