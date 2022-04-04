Farda: в Европе будет голод из-за отказа снять санкции против России

Европейский союз поднимет цены на важные продукты питания, если не откажется от антироссийских санкций и не станет покупать газ за рубли. Издание Farda приводит прогноз бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска: он предрекал большое повышение цен на хлеб, потому что на Украине почти стопроцентно сорвется посевная кампания, а из России поставок зерна не предвидится.

На Россию и Украину приходится 30% мирового экспорта пшеницы и чуть меньше — кукурузы. Все это происходит на фоне быстрого восстановления рубля к норме и падения доллара.

Так, к слову, сами поляки считают, что скоро буханка хлеба будет стоить около 200 рублей на наши деньги, а в Германии — и вовсе под тысячу.