Глава МИД Грузии Залкалиани уходит в отставку

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани покидает свой пост. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в США", — заявил Гарибашвили в ходе брифинга с журналистами.

Также политик поблагодарил Залкалиани за его труд. Вместе с этим премьер-министр отметил, что новым руководителем МИД Грузии станет глава администрации Кабинета министров Илья Дарчиашвили.

Ранее российский сенатор Андрей Климов допустил, что вслед за Южной Осетией и Абхазией способна выйти из состава Грузии республика Аджария. Как напомнил член Совета Федерации РФ, этот регион исторически близок с Турцией и территориально находится рядом с данной страной.