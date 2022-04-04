Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что после событий в Буче Европа обязана ввести новый пакет санкций в отношении РФ.
По его словам, ограничительные меры, скорее всего, будут связаны с поставками российских нефти и угля в европейские страны.
"Я думаю, случившееся в Буче обязывает нас ввести новый пакет санкций и очень чёткие меры. Мы будем координироваться с нашими европейскими партнёрами", — сказал Макрон в эфире радиостанции France Inter.
Он также добавил, что Европа примет дополнительные меры против отдельных граждан РФ. Кроме того, президент подчеркнул: Франция поддерживает санкции, которые касаются ограничения поставок энергетических ресурсов из России.
При этом он не смог ответить на вопрос журналиста о том, будет ли введён полный запрет на российские нефть и уголь. Макрон пообещал раскрыть все подробности после проведения консультаций на европейском уровне.
Ранее Киев обвинил российских военных в убийстве гражданского населения Бучи. Однако, согласно данным Минобороны РФ, провокацию организовали украинские военные уже после отвода Вооружённых сил России.
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