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Автор Юлия Миленина

Макрон: Европа обязана ввести новые санкции против РФ после событий в Буче

Мир

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что после событий в Буче Европа обязана ввести новый пакет санкций в отношении РФ.

Макрон: Европа обязана ввести новые санкции против РФ после событий в Буче

По его словам, ограничительные меры, скорее всего, будут связаны с поставками российских нефти и угля в европейские страны.

"Я думаю, случившееся в Буче обязывает нас ввести новый пакет санкций и очень чёткие меры. Мы будем координироваться с нашими европейскими партнёрами", — сказал Макрон в эфире радиостанции France Inter.

Он также добавил, что Европа примет дополнительные меры против отдельных граждан РФ. Кроме того, президент подчеркнул: Франция поддерживает санкции, которые касаются ограничения поставок энергетических ресурсов из России.

При этом он не смог ответить на вопрос журналиста о том, будет ли введён полный запрет на российские нефть и уголь. Макрон пообещал раскрыть все подробности после проведения консультаций на европейском уровне.

Ранее Киев обвинил российских военных в убийстве гражданского населения Бучи. Однако, согласно данным Минобороны РФ, провокацию организовали украинские военные уже после отвода Вооружённых сил России.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы франция эммануэль макрон
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