Они работают: в Германии продукты сильно дорожают из-за санкций РФ

В Германии самые необходимые продукты питания стали наполовину дороже — это мясо, мясные изделия и сливочное масло. Ритейлеры обширных торговых сетей сделали это одновременно.

В правительстве же сказали, что столица ФРГ еще никогда не сталкивался с таким ростом цен. В Совете по экономическому развитию Германии заявили, что в происходящем виновен отказ от российского газа, и что скачки стоимости на этом не остановятся — они станут еще выше, распространяясь не только на питание. Те же опасения испытывают США, о чем сообщал Белый дом.