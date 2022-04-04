Рогозин: НАТО не должен забывать о том, что Россия наблюдает за ним из космоса

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в день основания Североатлантического альянса призвал его руководство помнить о том, что Россия наблюдает за действиями военного блока с помощью космического оборудования.

По его словам, 4 апреля 1949 года, когда 12 стран подписали Североатлантический договор, родилась главная угроза для всего мира, пережившего Вторую мировую войну.

"Я бы хотел, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно генсек НАТО Йенс Столтенберг, в день рождения альянса полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата "Роскосмоса". Ребята, мы за вами наблюдаем", — написал Рогозин в своём Telegram-канале, прикрепив соответствующую фотографию.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" обвинил генерального секретаря Североатлантического альянса в хамстве. Он отметил, что риторика НАТО за последние годы сильно изменилась, так как раньше его руководители всегда избегали агрессивного тона в ходе своих выступлений.