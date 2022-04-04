Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что пятый пакет санкций Европейского союза в отношении России затронет финансовый сектор страны.
По его словам, новые ограничительные меры также ударят по российской технологической продукции. В эфире канала ZDF немецкий политик призвал ЕС к немедленному усилению санкционного давления на РФ.
"Объявленный пятый пакет санкций будет принят быстро", — подчеркнул Хабек.
Он добавил, что некоторые меры планируется утвердить уже в течение этой недели. Однако, как отметил Хабек, Германия не собирается быстро отказываться от поставок российских нефти, газа и угля, так как это серьёзно ударит по её экономике.
При этом, согласно его прогнозам, к лету ФРГ "избавится" от угля из РФ, а к концу 2022 года — от нефти.
Ранее Хабек заявлял, что бойкот российского газа привёл бы к расколу в немецком обществе и бизнесе.
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