EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Rebelion: Роковой танец доллара подходит к концу

Мир

Антироссийские санкции, инициированные США ослабят гегемонию доллара в международной финансовой системе.

Rebelion: Роковой танец доллара подходит к концу

Об этом сегодня пишет испанская газета Rebelion:

"Попытка Запада изолировать одну из стран с огромным количеством и разнообразием природных ресурсов является иррациональным и саморазрушительным актом, который привел к росту цен для мировых потребителей и, несомненно, приведет и Европу, и США, и весь мир к рецессии", — констатирует автор опубликованного материала.

Кроме того, испанский журналист напомнил о заморозке Западом $300 млрд золотовалютных резервов России, что, по его мнению, ничто иное, как "вымогательство, замаскированное под санкции".

И хотя Россия, со своей стороны, "ещё и пальцем не пошевелила против санкций", все страны мира начинают понимать, что хранить средства в долларах становится небезопасно. И вот уже Россия, а вместе с ней Индия, Иран, Турция и ряд других стран начинают отказываться от доллара, переходя в торговле на свои национальные валюты.

На основании этого автор Rebelion делает однозначный вывод: нынешний кризис — "роковой танец доллара, который подходит к концу".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы доллар испания
Sberbank
Новости
Российские заводы Volkswagen возобновят работу уже в июне
Кумир российских подростков записался в ВСУ
Военный эксперт Дандыкин озвучил цели Британии и Германии на Украине
Bild: Германия вышлет "значительное количество" российских дипломатов
Политический аналитик: НАТО жив из-за ошибки Ельцина
Минобороны РФ заявило об уничтожении ракетами складов ГСМ ВСУ в трёх городах
Вице-канцлер ФРГ Хабек: пятый пакет санкций затронет финансовый сектор РФ
Сатановский: премьер Польши провоцирует "идиотской настойчивостью" войну
Bloomberg: Россию ждёт рекордная прибыль от экспорта нефти и газа в 2022 году
Удары по двум аэродромам ВСУ нанесли российские военные
Популярное
Общество
Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан

Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.

Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан
В дуэли Кадыров&Песков Путин не секундант. Надо что-то с этим делать
Политика. Новости и аналитика
В дуэли Кадыров&Песков Путин не секундант. Надо что-то с этим делать
Мир. Новости мира
В ЛНР высказались по поводу скандального фейкового видео из города Буча
Мир. Новости мира
Немцы с негодованием восприняли слова посла Украины Мельника президенту ФРГ
Любовь Степушова В дуэли Кадыров&Песков Путин не секундант. Надо что-то с этим делать Любовь Степушова Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер Ирина Шлионская Убийство Джона Леннона — дело рук ЦРУ? Ирина Шлионская
Экономика и бизнес
Песков рассказал, отключат ли газ Западу, если он не будет платить в рублях
Силовые структуры
Минобороны: видео в Буче сделаны на четвёртый день после ухода ВС России
WSJ: Зеленский отверг предложение Шольца о мирном решении конфликта с РФ
Мир. Новости мира
WSJ: Зеленский отверг предложение Шольца о мирном решении конфликта с РФ
Последние материалы
Политический аналитик: НАТО жив из-за ошибки Ельцина
Минобороны РФ заявило об уничтожении ракетами складов ГСМ ВСУ в трёх городах
Вице-канцлер ФРГ Хабек: пятый пакет санкций затронет финансовый сектор РФ
Сатановский: премьер Польши провоцирует "идиотской настойчивостью" войну
Bloomberg: Россию ждёт рекордная прибыль от экспорта нефти и газа в 2022 году
Удары по двум аэродромам ВСУ нанесли российские военные
Производители оружия из США получат огромную прибыль из-за ситуации на Украине
Rebelion: Роковой танец доллара подходит к концу
Кадыров опубликовал кадры штурма "Азовстали" в Мариуполе чеченским спецназом
Антонов: США молчат о том, что ВСУ обстреляли Бучу после отвода войск РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников