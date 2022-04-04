Rebelion: Роковой танец доллара подходит к концу

Антироссийские санкции, инициированные США ослабят гегемонию доллара в международной финансовой системе.

Об этом сегодня пишет испанская газета Rebelion:

"Попытка Запада изолировать одну из стран с огромным количеством и разнообразием природных ресурсов является иррациональным и саморазрушительным актом, который привел к росту цен для мировых потребителей и, несомненно, приведет и Европу, и США, и весь мир к рецессии", — констатирует автор опубликованного материала. Кроме того, испанский журналист напомнил о заморозке Западом $300 млрд золотовалютных резервов России, что, по его мнению, ничто иное, как "вымогательство, замаскированное под санкции".

И хотя Россия, со своей стороны, "ещё и пальцем не пошевелила против санкций", все страны мира начинают понимать, что хранить средства в долларах становится небезопасно. И вот уже Россия, а вместе с ней Индия, Иран, Турция и ряд других стран начинают отказываться от доллара, переходя в торговле на свои национальные валюты.

На основании этого автор Rebelion делает однозначный вывод: нынешний кризис — "роковой танец доллара, который подходит к концу".