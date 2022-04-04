Американский полковник: США готовы перейти к запасному плану по Украине

Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор рассказал журналистам, о "запасном плане" США в отношении Украины.

По его словам, сейчас Вашингтон пытается "просчитать дальнейшие шаги России по Украине" с тем, чтобы понять, получится ли извлечь для себя внешнеполитическую выгоду в дальнейших отношениях с Европой.

Экс-полковник считает, что на данный момент американские власти направляют все имеющиеся у них резервы на то, чтобы затянуть украинский кризис "как можно на подольше", будучи уверенными, что это ослабит позиции России на международной арене.

"Белый дом и Пентагон уверены, что многократно использованный ранее — в всегда успешно — приём управляемого хаоса сработает и теперь, не позволив Москве добиться успеха в её операции на Украине. Что же касается самой Украины, то ей придётся "умереть", исчезнуть, стать подобием квази-Афганистана. И когда это будет сделано, Москва перестанет быть главным конкурентом Штатов в Европе", — рассуждает Макгрегор.

К слову, ранее Макгрегор обвинил власти США в том, что они "заставляют украинцев напрасно умирать".