Латвия рассмотрит возможность рассчитываться за российский газ в рублях

Латвийская корпорация Latvijas Gāze приступила к обсуждению возможности рассчитываться за поставки российского газа в рублях. Об этом сказано в официальном заявлении организации.

В компании считают, что изменения, произошедшие в схеме оплаты, не нарушают санкционный режим, поэтому их необходимо рассмотреть.

"Согласно первому впечатлению, процедура расчётов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна", — прокомментировали представители Latvijas Gāze.

Сейчас эксперты из Латвии анализируют новую схему расчёта с юридической и деловой сторон.

Ранее представитель правления Latvijas Gāze Айгарс Калвитис заявлял, что Латвия не собирается покупать природный газ из России за рубли, так как это нарушает условия соглашения.

23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за поставки российского газа в недружественные страны в национальную валюту России.