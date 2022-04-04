Вашингтон воспротивился созыву заседания Совбеза ООН по инициативе России

Экс-посол США в ООН Саманта Пауэр, сейчас занимающая пост администратора Агентства США по международному развитию, выступила против экстренного созыва заседания Совбеза ООН по инициативе России после очередной пропагандисткой провокации, разыгранной в городе Буча.

Напомним, в субботу мир через интернет облетели жуткие кадры, на которых мёртвые тела буквально разбросаны по городским улицам. Украинские власти немедленно обвинили российских военных в преступлениях против мирных жителей.

По словам госпожи Пауэр,

"Россия разыгрывает пьесу, которую она использовала для Крыма и Алеппо: вынужденная защищать неоправданное (здесь зверства в Буче), Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН, чтобы симулировать возмущение и призвать к ответственности. Никто не покупает это” (цитата из Twitter).

Руководство ООН еще не выпускало заявлений, состоится ли сегодня экстренное заседание Совета Безопасности, на котором настаивает российская делегация в международной организации.