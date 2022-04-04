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Автор Юлия Миленина

GT: США нарушили обещание не расширять НАТО и отказались извиняться перед РФ

Мир

Американцы нарушили данные постсоветской России обещания о том, что Североатлантический альянс больше не будет расширяться, а затем не стали извиняться за это, сообщает китайское издание Global Times.

GT: США нарушили обещание не расширять НАТО и отказались извиняться перед РФ

В статье отмечается, что для США и их союзников распад СССР означал победу и формирование нового мирового порядка, в котором Вашингтон будет доминировать. Однако, по словам американского политолога Фрэнсиса Фукуямы, такие события следует считать "концом истории".

"США впоследствии нарушили свои обещания, данные постсоветской России, о том, что НАТО не будет расширяться. Попытки альянса и Евросоюза посягнуть на российские сферы влияния стали причиной конфликта между сторонами", — считает эксперт.

Также GT подчёркивает, что США и НАТО стремились заманить Россию в ловушку и окружить её с помощью "враждебного военного союза". Авторы материала убеждены: это прямой путь к конфликтной ситуации.

"Запад не извиняется, полагая, что имеет право поступать так, следуя логике "конца истории", — уточнил обозреватель китайской газеты.

Журналисты издания считают, что США и их союзники отказались от любых компромиссов с РФ из-за гордыни.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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