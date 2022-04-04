Следком расследует призыв украинского мэра "хладнокровно убивать россиян"

Мэр украинского Днепропетровска Борис Филатов призвал "соотечественников" убивать русских "систематически и без лишнего героизма".

В воскресенье он опубликовал в своем аккаунте Telegram сообщение, где заявил, что украинцы теперь имеют

"полное моральное право спокойно и хладнокровно убивать нелюдей по всему миру в течение неограниченного времени и в больших количествах".

Украинский мэр заявил, что убийства будут оправданы "тем, что сделали нелюди в Киевской области", ссылаясь на кадры, полученные в городе Буча.

Призыв к насилию украинского мэра осудил дипломатический советник лидера Луганской Народной Республики Родион Мирошник, который отметил, что подобные заявления представляют особую опасность в то время, когда "мирные переговоры так активно развиваются".

"Вот так представитель киевской власти! А мы должны с ними договариваться? " — удивился Мирошник.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в воскресенье распорядился возбудить уголовное дело и провести правовую оценку высказываний мэра украинского Днепропетровска.

К слову, сегодня по инициативе РФ должно состояться заседание Совбеза ООН по поводу "провокационных кадров" "инсценировки, созданной для западных СМИ".