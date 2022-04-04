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Автор Ольга Лебедева

Талибан* запретил выращивание мака в Афганистане

Мир

Верховный лидер талибов* мулла Хибатулла Ахундзада запретил выращивание мака, источника сока, который перерабатывается в морфий и героин.

Талибан* запретил выращивание мака в Афганистане

Соответствующий указ он подписал, выполняя обещание новых властей Афганистана запретить наркотик, сделанное после захвата власти в прошлом году.

"Если кто-то нарушит указ, урожай будет немедленно уничтожен, а с нарушителем будут обращаться в соответствии с законом шариата”, — написал в воскресенье в Твиттере заместитель пресс-секретаря талибов* Инамулла Самангани.

Кроме того, правящая группировка боевиков также запретила потребление, транспортировку, продажу, экспорт и импорт всех видов наркотиков и алкоголя.

  • По оценкам, в 2021 году на Афганистан приходилось 90% мировой торговли опиумом.
  • В ООН предполагают, что талибы* заработали более 400 миллионов долларов в период с 2018 по 2019 год на наркотике.
  • Количество земель, засеянных маком, достигло рекордного уровня в 2017 году и составило в среднем около 250 000 гектаров за последние четыре года, что примерно в четыре раза превышает уровень середины 1990-х годов, согласно данным ООН.

Заместитель премьер-министра Абдул Салам Ханафи выступил против утверждений, что талибы* способствовали выращиванию мака, "зарабатывая" на нём и "перебросил мяч на другое поле", заявив в воскресенье:

"Как получилось, что он (наркотик, получаемый из мака) экспортировался по всему миру, когда возглавляемые США силы имели полный контроль над Афганистаном?”

*запрещённая в России террористическая организация

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы талибы наркотики афганистан
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