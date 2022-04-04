Верховный лидер талибов* мулла Хибатулла Ахундзада запретил выращивание мака, источника сока, который перерабатывается в морфий и героин.
Соответствующий указ он подписал, выполняя обещание новых властей Афганистана запретить наркотик, сделанное после захвата власти в прошлом году.
"Если кто-то нарушит указ, урожай будет немедленно уничтожен, а с нарушителем будут обращаться в соответствии с законом шариата”, — написал в воскресенье в Твиттере заместитель пресс-секретаря талибов* Инамулла Самангани.
Кроме того, правящая группировка боевиков также запретила потребление, транспортировку, продажу, экспорт и импорт всех видов наркотиков и алкоголя.
Заместитель премьер-министра Абдул Салам Ханафи выступил против утверждений, что талибы* способствовали выращиванию мака, "зарабатывая" на нём и "перебросил мяч на другое поле", заявив в воскресенье:
"Как получилось, что он (наркотик, получаемый из мака) экспортировался по всему миру, когда возглавляемые США силы имели полный контроль над Афганистаном?”
*запрещённая в России террористическая организация
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