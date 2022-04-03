Вучич сказал о своей победе на выборах президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что побеждает на президентских выборах в стране.

Известно, что он лидирует на выборах президента Сербии с 71,98% голосов. Об этом свидетельствуют первые данные избиркома страны. Его ближайший соперник Здравко Понош на данный момент получил всего 8,81 процента.

Ранее Вучич назвал сербов последним "свободным племенем" Европы.

Напомним, что Сербия столкнулась с растущим давлением со стороны своих соседей с тех пор, как Россия начала спецоперацию на Украине. Эта страна — единственное европейское государство, которое сохранило нейтральную позицию, отказавшись присоединиться к волне антироссийских санкций.