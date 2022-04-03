Папа Римский Франциск заявил, что готов поехать в Киев, сообщает католическая газета Avvenire.
"Кто-то спрашивал меня, не один человек, и я искренне сказал, что готовность есть всегда, не существует "нет". Я открыт. Меня спросили, есть ли поездка на Украину, я сказал, что она на столе. Но я не знаю, удастся ли это сделать, удобно ли это, к лучшему ли это и должен ли я это сделать", — сказал понтифик.
В воскресенье, 2 апреля, патриарх Кирилл произнёс в проповеди слова о том, что народ, который "сломал хребет фашизму", должен это сделать и сейчас. Он также отметил, что сегодня Россия переживает непростое время.
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Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.
Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.