Орбан рассказал, что в Венгрии на выборах победил его альянс

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что на выборах в парламент страны победу одержал правящий альянс, который находится под его руководством.

Ранее Национальный избирательный офис (NVI) по результатам обработки 53,19% бюллетеней сообщил, что правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия лидирует с 67,34% голосов, а оппозиционная коалиция во главе с Петером Марки-Заем набирает всего 29,15%.

В свете последних событий на мировой арене премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Европейский Союз за бездействие в отношении беженцев и "дружные" антироссийские санкции.