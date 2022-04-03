Блинкен: санкции против России могут быть сняты, если Украина попросит

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что антироссийские санкции со стороны Запада могут быть сняты, если Украина сочтёт, что именно это может помочь урегулировать конфликт. Об этом он сказал в эфире телеканала NBC.

"Всё международное сообщество, которое объединилось для введения этих санкций против России, будет ориентироваться на то, что делает Украина и что она хочет делать. Если она решит, что может добиться окончания этой войны, остановить гибель людей и разрушения, сохранить независимость и суверенитет, и для этого в конечном счёте потребуется снятие санкций, то, конечно, мы это изучим", — заявил Блинкен.

По его словам, цель санкций — не в их бессрочном сохранении, а в изменении поведения России.

Ранее Блинкена сказал, что США ежедневно трудятся над тем, чтобы вводить новые антироссийские санкции и ужесточать уже введённые ранее.