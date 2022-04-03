Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что антироссийские санкции со стороны Запада могут быть сняты, если Украина сочтёт, что именно это может помочь урегулировать конфликт. Об этом он сказал в эфире телеканала NBC.
"Всё международное сообщество, которое объединилось для введения этих санкций против России, будет ориентироваться на то, что делает Украина и что она хочет делать. Если она решит, что может добиться окончания этой войны, остановить гибель людей и разрушения, сохранить независимость и суверенитет, и для этого в конечном счёте потребуется снятие санкций, то, конечно, мы это изучим", — заявил Блинкен.
По его словам, цель санкций — не в их бессрочном сохранении, а в изменении поведения России.
Ранее Блинкена сказал, что США ежедневно трудятся над тем, чтобы вводить новые антироссийские санкции и ужесточать уже введённые ранее.
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В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".