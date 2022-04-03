В китайском городе Сучжоу был обнаружен новый подвариант штамма "омикрон" BA.1.1, сообщает издание "Хуанцю шибао".
Уточняется, что о новом варианте "омикрона" рассказали в городском центре по контролю и профилактике заболеваний — его выявили 28 марта. Однако в центре отметили, что потребуется время для анализов и сравнений, прежде чем можно будет узнать больше о новом подварианте.
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил о росте доли заражений "стелс-омикроном" в России.
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В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".
В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".