В НАТО заявили, что пока не видят политического решения конфликта на Украине

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе пока не видят предпосылок для политического решения конфликта на Украине.

"Мы призываем к политическому решению. Но, к сожалению, мы этого не видим. Ожидается усиление на восточном и южном флангах, а это означает, что пока мы не предвидим условий для политического решения", — объяснил представитель НАТО.

В четверг, 31 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Финляндия может быстро получить членство в Североатлантическом альянсе, если подаст заявку на присоединение к альянсу. Он отметил, что Финляндия — близкий партнёр НАТО.